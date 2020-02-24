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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابطال عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات بالطريق الرابط بين حيس والخوخة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة اليوم الاثنين من أبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بجانب الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة .
وذكرت مصادر ميدانية، أن مواطنين عثروا على العبوة الناسفة التي كانت مزروعة بجانب الخط الرابط بين حيس والخوخة .. مشيرة إلى أن المواطنين أبلغوا فريق نزع الألغام والعبوات الناسفة ليتمكن الفريق من تفكيك العبوة الناسفة وابطالها بنجاح .
وأتهمت المصادر الميليشيات الإنقلابية بالوقوف وراء زرع هذه العبوة الناسفة .. لافتة إلى أن الميليشيات تسللت عبر المزارع المحاذية للطريق وقامت بزرع العبوة الناسفة بجانب الطريق الرابط بين المديريتين .
وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الفرعية والعامة في محاولة منها لإلحاق مزيدا من الأضرار في صفوف المدنيين
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