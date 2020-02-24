توصيات  بتطوير السلامة البحرية في الصيد التقليدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

اختتم بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، اللقاء التشاوري لقيادات وزارة الثروة السمكية والقطاع السمكي تحت شعار (يدٌ بيد لتحقيق الاصطياد الآمن).

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واستعرض اللقاء الذي رأسه وزير الثروة السمكية فهد كفاين، على مدى يومين، خطط تطوير وتحسين شروط السلامة البحرية في الصيد التقليدي مشاركة قيادات هيئتي الشؤون والمصائد البحرية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن والمهرة والاتحاد التعاوني السمكي وخفر السواحل من خلال بحث تطبيق الشروط واللوائح الكفيلة بتحسين السلامة البحرية في الصيد التقليدي للحفاظ على سلامة الصيادين.

واوصى اللقاء بالعمل بنماذج تراخيص قوارب الصيد وتراخيص مزاولة مهنة الصيد التقليدي الموحدة والمعممة من قبل الوزارة، ووضع المعايير الفنية وشروط السلامة البحرية الوافر توفرها في قارب الصيد، وإصدار التراخيص الخاصة بربان قارب الصيد التقليدي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة البحرية ومعدات الاصطياد وتحديد مراكز انزال سمكية كنقاط تواصل لإدارة رحلات الصيد التقليدي وتربط بعمليات مشتركة بين الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وعمل برنامج تدريبيي لربابنة قوارب الصيد مرحلة أولى والصيادين التقليديين مرحلة ثانية.