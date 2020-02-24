الجعدي يوجه رسالة هامة إلى شعب الجنوب بعد خرق الشرعية لإتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

وجه الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، رسالة هامة إلى شعب الجنوب على خلفية الغضب جراء إستمرار خرق الحكومة الشرعية لإتفاق الرياض والتي كان أخرها تعيين محافظاً للمهرة دون التشاور مع الإنتقالي .



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وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "منحتمونا الثقة فامنحونا الوقت ولكم حق المحاسبة" .. مؤكداً أن تضحيات شعب الجنوب وتضحيات الحلفاء لن تذهب سدى .

وأضاف "لن نتراجع قيد أنملة عما عاهدنا به شعبنا ما حيينا ،الحق لنا والنصر حليفنا وحمل قضيتنا في العمل السياسي والدبلوماسي مطلوب كما هو في المواجهة العسكرية" .. داعياً الجميع إلى شحذ الهمم والثقة بقيادتهم التي لم ولن تخذلهم .

واثارت خروقات الشرعية لإتفاق الرياض غضب شعبي واسع في الجنوب، حيث طالب سياسيون ونشطاء المجلس الإنتقالي الجنوبي بالتحرك العاجل للرد على هذه الخروقات المستمرة .