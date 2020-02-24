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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة نظافة شاملة في مديرية الشيخ عثمان شمال عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365
تتواصل في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن ، أعمال حملة النظافة في عموم من مناطق المديرية ، ضمن حملة النظافة الشاملة الجاري تنفيذها في كافة مديريات محافظة عدن من قبل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .
وقال رئيس قسم النظافة بالمديرية محمد عبدالواحد حسن ، أن الحملة تسير بوتيرة عالية وبجدية ملحوظة من قبل عمال قسم النظافة في رفع القمامة والمخلفات المتراكمة من كافة شوارع وأحياء مناطق مديرية الشيخ عثمان ، لافتاً إلى أن الحملة خصص لها عدد من الآليات من قبل صندوق النظافة بالمحافظة ، بالإضافة الى آليات القسم لتنفيذ أعمال الحملة .
وأكد محمد عبدالواحد ، حرص قيادتي السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان ممثلة بالقائم بأعمال مدير عام المديرية - أمين عام المجلس المحلي - علي عبدالمجيد علي ، وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ممثلة بالمدير العام التنفيذي المهندس قائد راشد أنعم ، ونائبه نبيل غانم أحمد ، على استمرار أعمال النظافة ومتابعتها أولاً بأول لضمان عدم عودة تكدس وتراكم القمامة .
ودعا رئيس قسم النظافة بمديرية الشيخ عثمان ، محمد عبدالواحد حسن ، المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع جهود عمال النظافة للمساعدة في رفع المخلفات ووضع القمامة في الأماكن المخصص لها لما من شأنه الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمديرية .
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