مكتب الصحة في عدن يصدر بيان هام بشأن مركز عزل المصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أصدر مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في عدن، اليوم الإثنين، بياناً بشأن جهود إيجاد مركز لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد .



وذكر البيان، أن مكتب الصحة والسكان بعدن عمل خلال الفترة المنصرمة ولمجابهة تداعيات عدوی فيروس كورونا ومواجهة إي احتمالات لظهوره بعدن بان عمل مكتب الصحة علی التنسيق مع إدارة مطار عدن وميناء عدن لإيجاد غرفتين للعزل للمسافرين القادمين عبر المطار والميناء و جری تأهيلهما بما يلزم

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واضاف "كما عمل المكتب علی تنشيط فرق الاستجابة والترصد الوبائي وتتبع إي حالات محتمله لكورونا أو للحميات" .

وتابع "وكنا وبالتنسيق مع عدد من الجهات في رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية نسعی للعمل علی إيجاد غرفة عزل للحالات المحتملة لاسمح الله وتم اختيار غرفتين بمستشفی الصداقة" .

وأستدرك "غير إننا فوجئنا بهيجان شعبي لعدد من الساكنين في عمر المختار وكذا العاملين في المستشفی وصل حد التهديدات بالقتل وإهدار لدماء مدير مكتب الصحة ومدير عام المستشفى" .

وأضاف "وأمام هذه التداعيات فإننا في مكتب الصحة بعدن ومستشفی الصداقة نعلن تعليق العمل في إنشاء إي محجر أو عزل لفيروس كورونا سوی في مستشفی الصداقة أو غيره من الأماكن" .. مطالباً الجهات المسئولة في الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة باتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذا الموضوع .