شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط جنوبي : شبوة أصبحت تحت سيطرة الحوثيين عبر أداواتهم الاصلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الناشط الجنوبي، مالك اليزيدي اليافعي، أن محافظة شبوة أصبحت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية عبر أدواتهم في حزب الإصلاح .



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وذكر مالك اليزيدي، في تغريدة له بتويتر، "تفجير منازل المواطنين في شبوة يذكرنا بسيناريو 2015م" .

وأضاف "ومن المؤكد أن شبوة اليوم أصبحت تحت سيطرة الحوثيين عبر أدواتهم في حزب الاصلاح" .. مؤكداً أن على الجنوبيين العودة إلى حمل السلاح مجدداً لمقاتلة الحوثيين في شبوة حتى لاتكون عدن هي التالية .

وتقوم ميليشيات حزب الإصلاح بإستهداف ممنهج لكل المعارضين لها والمنتمين لقوات النخبة في محافظة شبوة، كما قامت بتفجير المنازل ومهاجمة القبائل التي ترفض تواجدها .