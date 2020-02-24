الم هذه المنطقة في الظهر تدل على اصابتك بالمرض الخبيث.. انقذ نفسك في اسرع وقت

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي ومقدم البرامج الأمريكي، أليكس تريبيك، المصاب بسرطان البنكرياس في مرحلته الرابعة؛ عن أن الألم المستمر في البطن قد يكون واحدًا من علامات تطور السرطان لدى الإنسان. ونشر الصحفي البالغ من العمر 79 عامًا، تسجيل فيديو على يوتيوب؛ كشف فيه، حسب رأيه، عن علامات بداية مرض السرطان، قائلًا: “إن الألم في البطن كان يليه أيضًا الألم في أسفل الظهر”. وبعد اكتشاف مرضه أدرك تريبيك سبب فقدانه غير المفهوم للوزن وارتفاع نسبة السكر في دمه واصفرار جلده. جديد "الخليج 365" Advertisements وبحسب “روسيا اليوم”: سبق أن كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن العلامات التي قد تشير إلى تطور مرض السرطان في جسم الإنسان.

وأشار مياسنيكوف بشكل خاص إلى الجلد الجاف والحكة والاكثوزوز الأسود، وظهور بقع الصباغ الداكن في الإبطين وتحت الصدر.

وذكر في الوقت ذاته أن هذه العلامات قد تدلّ أيضًا على إصابة المريض بمرض السكري، أو قصور الغدة الدرقية، أو أمراض الغدة النخامية.

وتشير التغييرات في أظفار يدي الإنسان أيضًا، إلى تطور الأورام الخبيثة. والعلامة الأخرى على السرطان هي سوء التئام الجروح.

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