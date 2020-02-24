شكرا لقرائتكم خبر عن أمام زوجها...لن تصدق كيف رد راشد الماجد على معجبة قالت له "أحبك"..."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت إحدى معجبات الفنان السعودي راشد الماجد، بالتصريح بمحبتها له وذلك خلال صياحها وهي تبدي إعجابها به عندما وقف يغني على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير الكويت 2020.

وأظهر مقطع فيديو تناقله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المشاهير، رد فعل راشد الماجد الذي جاء أكثر مفاجأة للمعجبة التي لم يمنع وجود زوجها برفقتها أن تصرخ بصوت عال“أحبك“.

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وقال راشد الماجد، ردا على المعجبة ”امسكي راجلك شايفه يتثاوب“.

وأحدث المقطع جدلا بين المتابعين، إذ انتقد كثيرون موقف المعجبة بسبب تخطيها حدود وجود زوجها برفقتها، إضافة إلى أن موقفها جعل صيحات الجمهور تتعالى على رد فعل راشد الماجد الذي أشعل حماسة الجمهور.

وأشاد البعض برد راشد الماجد الذي أخذ الأمر بطرافته المعهودة مشيرين إلى أنه أحرجها بطريقة ذوقية وبذات الوقت بها نوع من الكوميديا لتتقبل الأمر.

يذكر أن راشد الماجد تم تكريمه من بلده السعودية خلال فعاليات ”موسم الرياض“ إذ أقيمت له ليلة خاصة حملت اسم ”ليلة السندباد“ وفيها تم تنظيم مزاد لبيع عوده الموسيقي النادر والذي اشتراه أحد المشاركين في المزاد بقيمة 600 ألف ريال سعودي.