تواصل العمل في مشروع طريق عقبة كتبة السلاسل بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

تتواصل الأعمال الفنية لمشروع شق وسفلتت طريق عقبة كتبة السلاسل حوارم، بمدينة تريم شرق محافظة حضرموت، بطول 14 كيلومتر وعرض 10م، وبكلفلة اجمالية تبلغ 3 ملايين و 168 الف و 583 دولار بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء .



ويتكون المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 40%، من أعمال شق صخرية، وجدران حماية خرسانية وحجرية، بالاضافة إلى أعمال انشائية ضخمة، و سفلتت طريق بطول 14 كم بعرض 10م ، نظراً للتضاريس البيئية الصعبة على امتداد الطريق .

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ويهدف المشروع الذي تنفذه مجموعة العمودي إلى ربط مديريات الوادي بالهضبة وربط الطرق الدولية للبلاد، ويخضع المشروع لمعايير الجودة والمواصفات الدولية ويشرف على تنفيذه مكتب الأشغال العامة و الطرق بوادي حضرموت و الصحراء.

واشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عصام الكثيري بالدور الكبير الذي تبذله الجهات المنفذة والمشرفة على المشروع في مكتب الأشغال العامة والطرق، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قطاعات البنية التحتية والطرق اهتماماً ونصيباً متزايدا من المشاريع لما يسهل حركة المواطنين ويخفف من معاناتهم.

وياتي المشروع كواحد من أهم المشاريع التنموية الممولة من حصة مبيعات النفط، ضمن قائمة تضم 92 مشروعاً في قطاعات مختلفة، اعتمدت بموجب قانون المناقصات اليمني وتخضع لآلياته التنفيذية.