عقيل: الإصرار على تجاوز الانتقالي والاستهانه بالتضحيات التي قدمها سيكون له نتائج سلبيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

خاص_الخليج 365

قال الدكتور أحمد عقيل الناشط السياسي، إن الاصرار على تجاوز المجلس الانتقالي الجنوبي والاستهانه بالتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في مواجهه الحوثيين بالجبهات سيكون له نتائج سلبيه.



وأضاف على موقع التدوين المصغر "توتير" بأنه ليس على الطرف الذي تصدر منه هذه الأفعال وحسب وانما على جميع الأطرف سوا تلك التي تتماهى مع هذه التصرف أو تلك التي لا تستطيع أن تلجمها.

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وأشار في منشور له سابق قائلاً: بعض الجنوبيين لازالو يبحثون عن اصنام شماليه ليعبدوها .. بعد سقوط هبل لا صنم شمالي يستحق ان يعبد ... وان كانو لا يستطيعون التخلي عن وثنيتهم و لا يريدون ان يكونو مع شعبهم و المساله عباده صنم فليبحثو عن اصنام جنوبيه ليعبدوها و ما اكثرها تلك الاصنام .