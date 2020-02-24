تنفيذي مديرية خدير بتعز يعقد اجتماعه الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي لمديرية خدير، اجتماعه الدوري الثاني لشهر فبراير، برئاسة الأستاذ محمد قاسم ابراهيم مدير عام المديرية رئيس المكتب التنفيذي.



ووقف الاجتماع الذي عقد في مقر المديرية المؤقت بمدينة تعز، أمام محضر الإجتماع السابق وإقراره، ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله. و في مقدمتها مستجدات الوضع في المديرية واستمرار معاناة المواطنين من جراء انتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية.

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واستعرض الاجتماع إجراءات صرف مرتبات موظفي المديرية لشهر فبراير والذي تم عن طريق المكتب التنفيذي للمديرية، والتي تمت بكل سلاسة ويسر ، كما ناقش الاجتماع النفقة التشغيلية للعام الحالي 2020م، المصرحة من مكتب المالية بالمحافظة.

وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي تمت خلال شهر فبراير وأهمها صرف مرتبات موظفي المديرية لشهر فبراير، وإنجاز الدراسات الفنية لبعض المشاريع، مشيدا بدور ابناء منطقة (الحلية) ومبادرتهم الذاتية في ترميم وتجهيز المركز الصحي بالمنطقة.

وادان الاجتماع الأعمال الإجرامية للمليشيات الانقلابية المتمثلة بزراعة الألغام الأرضية والمتفجرات في الطرق الرئيسية والفرعية والتي يذهب ضحاياها المواطنين، كان آخرهم اصابة المواطن عمار قائد احمد الذي فقد ساقيه أمس السبت بإنفجار أحد الغام مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خدير.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى رفع مستوى الأداء والانجاز في المكتب .