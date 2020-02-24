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عدن - ياسمين التهامي - فرار عشرات الجنود من اللواء الخامس دعم واسناد في ردفان ومصدر يكشف عن السبب اقرأ المزيد

ذكرت مصادر بالحزام الامني بأن اللواء الخامس دعم واسناد في ردفان شهد فرار العشرات من الجنود . جديد اب برس : Advertisements وقالت مصادر لـ "كريتر سكاي" بأن هناك العشرات من الشباب العسكريين(٩٠ جندي) هربوا من داخل المعسكر نتيجة عدم توفير اي مقومات للغذاء والملابس والفرش . واضافت المصادر بان الجنود هربوا نتيجة المعاملة القاسية التي تلقوها عقب عودتهم من ابين . واختتم:فر الجنود نتيجة المعاملة القاسية التي تلقوها من اركان حرب اللواء الخامس. ويعود الجنود الى مدينتي الحبيلين ومن حبيل الجير ومن الملاح . الجدير بالذكر ان هؤلاء الجنود كانوا في ابين وتم اعادتهم الى ردفان للتدريب ومن ثم اعادتهم الى ابين.

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