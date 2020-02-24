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عدن - ياسمين التهامي - لمنع انتقال مرض الكورنا الى السعودية ... طبيب يمني في الصين يقترح على السعودية حلولًا وقائية عاجلة من كورونا

وضع الطبيب اليمني عمار البعداني المقيم في الصين مقترحات عاجلة للملكة العربية السعودية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وقال الطبيب البعداني في تغريدة له على حسابه في تويتر "على الاشقاء في ‎السعودية وقف الزيارة والحج والعمرة مؤقتاً من كافة الدول التي أعلنت ظهور متسارع لاصابات بفيروس ‎كورونا" جديد اب برس : Advertisements وأضاف أما "الدول العربية التي لم تقفل حدودها مع ‎إيران مثل ‎العراق و ‎لبنان أو لا زالت هناك رحلات جوية معها فيتحملون كامل المسؤولية". واشتهر الطبيب البعداني في الصين بحملته الخاصة التي أطلقها لمكافحة فيروس كورونا، وشملت إنشاء مقاطع فيديو باللغات العربية والإنجليزية والصينية لتقديم الإرشادات الطبية المثالية التي تضمن الوقاية من الفيروس، وهو ما حظى بترحيب كبير من قبل الأجانب.

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