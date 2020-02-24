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الجوف : انتصارات ساحقة والحوثيين يطالبون بهدنة بعد مقتل قياداتهم

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عدن - ياسمين التهامي - الجوف : انتصارات ساحقة والحوثيين يطالبون بهدنة بعد مقتل قياداتهم

نشر الشيخ ” عبد الله العكيمي ” احد ابرز مشائخ ” الجوف ” تغريدة كشف فيها عن شرطين لقبول طلب الحوثيين اتاحة هدنه في القتال بجبهات ” الجوف ”.

نص التغريدة : ” إذا أراد الحوثيين هدنة فلدينا شرطين لقبول ذلك.

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1_تسليم صنعاء وإنسحاب جماعة الحوثي من مؤسسات الدولة.

2_تسلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم وحنا وقبيلتنا يانعدمهم بالشيخ صادق العكيمي أونجعلهم يرعون لنا الإبل أونعفوا عنهم إذا تقبلون لكم وجهي أضغط على القبائل واجعلهم يقبلوا بالهدنة”.

وكانت أنباء قد تحدثت عن طلب الحوثيين هدنه في الجوف وذلك بعد الضربات العنيفة التي تلقتها المليشيا هناك واسفرت عن مقتل عدد من قيادات جماعة الحوثي .

إذا أراد الحوثيين هدنة فلدينا شرطين لقبول ذلك 1_تسليم صنعاء وإنسحاب مليشياتكم من مؤسسات الدولة 2_تسلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم وحنا وقبيلتنا يانعدمهم بالشيخ صادق العكيمي أونجعلهم يرعون لنا الإبل أونعفوا عنهم إذا تقبلون لكم وجهي أضغط على القبائل واجعلهم يقبلوا بالهدنة

— الشيخ/عبدالله العكيمي (@Alokaimii) 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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