شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف : انتصارات ساحقة والحوثيين يطالبون بهدنة بعد مقتل قياداتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجوف : انتصارات ساحقة والحوثيين يطالبون بهدنة بعد مقتل قياداتهم

نشر الشيخ ” عبد الله العكيمي ” احد ابرز مشائخ ” الجوف ” تغريدة كشف فيها عن شرطين لقبول طلب الحوثيين اتاحة هدنه في القتال بجبهات ” الجوف ”.

نص التغريدة : ” إذا أراد الحوثيين هدنة فلدينا شرطين لقبول ذلك.

جديد اب برس :

Advertisements

1_تسليم صنعاء وإنسحاب جماعة الحوثي من مؤسسات الدولة.

2_تسلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم وحنا وقبيلتنا يانعدمهم بالشيخ صادق العكيمي أونجعلهم يرعون لنا الإبل أونعفوا عنهم إذا تقبلون لكم وجهي أضغط على القبائل واجعلهم يقبلوا بالهدنة”.

وكانت أنباء قد تحدثت عن طلب الحوثيين هدنه في الجوف وذلك بعد الضربات العنيفة التي تلقتها المليشيا هناك واسفرت عن مقتل عدد من قيادات جماعة الحوثي .

إذا أراد الحوثيين هدنة فلدينا شرطين لقبول ذلك 1_تسليم صنعاء وإنسحاب مليشياتكم من مؤسسات الدولة 2_تسلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم وحنا وقبيلتنا يانعدمهم بالشيخ صادق العكيمي أونجعلهم يرعون لنا الإبل أونعفوا عنهم إذا تقبلون لكم وجهي أضغط على القبائل واجعلهم يقبلوا بالهدنة

— الشيخ/عبدالله العكيمي (@Alokaimii)