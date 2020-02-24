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عدن - ياسمين التهامي - صورة واسم الرجل الذي يرعب رئيس الوزراء ... ليس الزبيدي ولا هادي ولا الجنرال الاحمر...هذا هو الرجل الذي اقسم انه سيطيح بمعين عبد الملك من منصبه

هدد مسؤول في الحكومة الشرعية بقلب الطاولة على رؤوس الجميع وكشف المستور في حال حاولت السلطات تنفيذ قرارها بإقالته من منصبة. وكشفت مصادر خاصة بمكتب رئيس الوزراء لـ"صنعاء أونلاين" أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء (المقال) رفض تنفيذ القرار وأبدى تحدياً وتعنتاً واضحاً للتوجيهات ومارس ضغوطات على معين عبدالملك للاستمرار في عمله فيما التزم الأخير الصمت حيال ذلك. جديد اب برس : Advertisements المصادر نوهت إلى أن رضوخ عبدالملك لتعنت مدير مكتبه وصمته عليه جاء بعد تهديدات مباشرة من باحارثة له بكشف المستور خصوصاً أن قرار إقالة الأخير جاء على خلفية عدة قضايا فساد أحيل في بعضها للنيابة العامة. وكان باحارثة قد أقيل من منصبه يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11/فبراير وتم تكليف وليد العباسي مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء (سابقا) للقيام بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء حتى إصدار قرار جمهوري باسم البديل الجديد.

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