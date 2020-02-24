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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" خطفت الانظار بجمالها الساحر... مذيعة جديدة على قناة MBC

ظهرت الإعلامية العراقية المشهورة والمقيمية في دولة الإمارات، سهير القيسي بأناقة جديدة وهي ممتلئة بالأمل والبهجة والتفاؤل. وفي صورة جديدة لها ، تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، في الخليج، تظهر سهير القيسي مرتدية الأبيض وبنظرات جذابة تقطر جمالا وأناقة. جديد اب برس : Advertisements

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