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عدن - ياسمين التهامي - تعزيزات عسكرية ضخمة للجيش الوطني ... تصل الجوف بقيادة جنرال عسكري بارز

أفادت مصادر مطلعة ان تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت الجوف بقيادة الجنرال العسكري البارز منصور ثوابة في وقت تحقق قوات الجيش تقدماً على حساب الحوثيين . ميدانياً ، تمكنت قوات الجيش الوطني ، امس الأحد من السيطرة على مساحات واسعة جديدة في مديرية الغيل في الوقت الذي تدور فيه معارك ضارية بين الطرفين . جديد اب برس : Advertisements وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية على وشك إعلان مديرية الغيل محررة بالكامل, وأنه يجري الآن استكمال عملية التحرير.

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