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عدن - ياسمين التهامي - تسريب "فيديو +صورة" لـ بلقيس فتحي مع ابنها وهي تقوم بهذا الفعل الصادم

صدمت بلقيس فتحي الجمهور بما كشفته عن صورة المتداولة مع ابنها تركي، وذلك من خلال أحدث ظهور تليفزيوني لها على هامش حفلها الأخير في الإمارات.

وفاجأت بلقيس فتحي محبيها بتأكيدها أن من ظهر معها في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستقرام” هو طفل مودل وليس ابنها تركي، مؤكدة أنها شعرت بالضحك بسبب تأكيد الكثيرين أنه ابنها.

جديد اب برس :

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بلقيس فتحي تصدم الجمهور بصورة ابنها وقالت بلقيس فتحي: “الصورة ما إلها علاقة بالكابشن (التعليق).. الصورة إعلان والطفل مودل.. والولد فاتحينله الموبايل، لأنه ما يريد يتصور يريد أمه.. ففاتحينه بيبي شارك.. بس براحتهن.. اللي فهم أهلا وسهلا واللي ما فهم أنا خلاص ما عندي مشكلة”.

وكانت الصورة قد أشعلت الانتقادات، حيث هاجم البعض النجمة الإماراتية التي تحمل أيضاً الجنسية اليمنية، مؤكدين أنها تخدع جمهورها لأنها تظهر في الصورة وهي تستخدم هاتفها المحمول، بينما جعلت الجمهور يظن أنها تقرأ لطفلها، فأرادت هي أن توضح الحقيقة من خلال تعليقاتها الأخيرة، مشددة على أنها زوجها سلطان بن عبداللطيف يرفض ظهور ابنهما في وسائل الإعلام أو عبر السوشيال ميديا.بلقيس فتحي تصدم الجمهور بصورة ابنها وقالت بلقيس فتحي: “الصورة ما إلها علاقة بالكابشن (التعليق).. الصورة إعلان والطفل مودل.. والولد فاتحينله الموبايل، لأنه ما يريد يتصور يريد أمه.. ففاتحينه بيبي شارك.. بس براحتهن.. اللي فهم أهلا وسهلا واللي ما فهم أنا خلاص ما عندي مشكلة”.

وكانت الصورة قد أشعلت الانتقادات، حيث هاجم البعض النجمة الإماراتية التي تحمل أيضاً الجنسية اليمنية، مؤكدين أنها تخدع جمهورها لأنها تظهر في الصورة وهي تستخدم هاتفها المحمول، بينما جعلت الجمهور يظن أنها تقرأ لطفلها، فأرادت هي أن توضح الحقيقة من خلال تعليقاتها الأخيرة، مشددة على أنها زوجها سلطان بن عبداللطيف يرفض ظهور ابنهما في وسائل الإعلام أو عبر السوشيال ميديا.