شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يخطف إمرأة من جوار ابنتها وعندما بدأ بالتهام رأسها حدثت مفاجأة صاعقة اذهلت الجميع ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ذهبت سيدة للإستمتاع برفقة إبنتها الى السيرك إلا أن الأمر تحول مأساة، وذلك بعد أن كانت تتجول دون أن تعرف بأنها قرب أقفاص الحيوانات ، وفجأة تعرضت لضربة أسد(بين قضبان القفص) على وجهها، هذا وبحسب ما قالته السيدة .

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وأضافت: "لقد صعقت"، حيث كان الأسد يحاول جرَها إلى داخل القفص قبل أن تفقد الوعي لتجد نفسها في المستشفى، مصابة بجروح قوية في الرأس ، ووجهها الذي تعرض أيضا لجروح، خاصة عند العينين.

وقد أشارت السيدة: " إن إدارة السيرك طلبت منها عدم إبلاغ الشرطة الروسية عن الحادث، حتى لا يتعرض السيرك لعقوبات، في مقابل التعهد بتقديم العلاج لها، لكن في وقت لاحق، غادر السيرك المدينة دون التكفل بإجراء جراحة تجميلية لها.