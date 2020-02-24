شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذة الاطعمة تسبب لك "جرثومة المعدة" .. توقف عن تناولها وعش مرتاح البال ...شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر جرثومة المعدة من اكثر المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي ، ويعاني منها الكثير من الناس لان عندها القدرة على الاختفاء في بطانة الجهاز المخاطي للمعدة وتتكيف مع حجم المعدة ، عكس بقية البكتيريا التي لا تتحمل حمضية المعدة .

ومن اجل ذلك يجيب ان يتعرف المصاب بجرثومة المعدة على الاكل الصحي والاكل الغير صحي :

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• هذة الاطعمة تسبب لك "جرثومة المعدة" .. توقف عن تناولها وعش مرتاح البال ...شاهد

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اولا الاكل الغير صحي :

وهو المقليات ، والتوابل والحمضيات والقهوة ، بالإضافة إلى المعلبات .

ثانيا الأكل الصحي :

ويتمثل بالالبان الطبيعية ، والبروكلي ، والعسل الخام وعسل المانوكا ، وجذور العرقسوس ، وزيت الزيتون والشاي الاخضر ، والكركم والزنجبيل والقرنيط

بالإضافة إلى هذة الاطعمة ، هناك نصائح جانبية للمريض بجرثومة المعدة ، اهمها عدم ملئ المعدة عند الأكل ، وعدم التدخين فترة تناول العلاج ، وعدم النوم بعد الاكل