شكرا لبحثكم عن خبر عاجل قناة "الحدث" تنقل اولي بشائر النصر لقوات الجيش من الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم، على سلسلة الجبال الواقعة بين مديرية نهم ومحافظة الجوف.

وذكرت مصادر ميدانية لـقناة” الحدث ” الاخبارية قبل قليل، أن قوات الجيش شنت هجوماً شرساً وواسعا فجر اليوم، على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في سلسلة الجبال المحاذية لنهم وسيطرت عليها بالكامل .