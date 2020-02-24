شكرا لبحثكم عن خبر عاجل قناة "الحدث" تنقل اولي بشائر النصر لقوات الجيش من الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم، على سلسلة الجبال الواقعة بين مديرية نهم ومحافظة الجوف.
وذكرت مصادر ميدانية لـقناة” الحدث ” الاخبارية قبل قليل، أن قوات الجيش شنت هجوماً شرساً وواسعا فجر اليوم، على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في سلسلة الجبال المحاذية لنهم وسيطرت عليها بالكامل .
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