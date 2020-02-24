أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية لليوم الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاثنين 24 فبراير/ شباط 2020:

- الحوثيون يُغيرون أسماء مدارس حكومية في إب https://www.elyamnelaraby.com/461719 - صنعاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في نهم https://www.elyamnelaraby.com/461718 - نجاة دكتور صيدلاني من محاولة اغتيال في إب https://www.elyamnelaraby.com/461717 - المليشيا تخسرعناصر جديدة من أبناء إب https://www.elyamnelaraby.com/461715 - التحالف يستهدف مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/461714 - عمليات استهداف حوثية تطال القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/461712 - المشتركة تُحبط محاولة تسلل حوثية على مدينة الصالح شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/461709 - مركز أبحاث أوروبي: حزب الإصلاح اليمني يتبادل الأقنعة مع التنظيمات الإرهابية https://www.elyamnelaraby.com/461702 - حقوقي: الحوثية تتاجر بالمساعدات وفساد يستشري بالمنظمات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/461691 - المليشيا تشيع دفعة جديدة من قتلاها في ذمار وصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/461689 - صحيفة تكشف حيل الحوثيين الخمس للسيطرة على أراضي وممتلكات المواطنين https://www.elyamnelaraby.com/461688 - أوامر إيرانية للحوثيين بالتصعيد استباقاً لمرحلة التنسيق السعودي الأمريكي ضد طهران https://www.elyamnelaraby.com/461687 - مسلحون حوثيون يعتدون على محامين داخل مقر النيابة في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/461686 - وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/461683 - الشرفي: الإصلاحية توكل كرمان تستلم 3 مليون دولار من قطر لاستهداف سيادة اليمن https://www.elyamnelaraby.com/461679 - حصري.. معلومات جديدة عن القيادي الذي قتل مع زعيم قاعدة اليمن بقصف أمريكي في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/461676 - محللون: تفاهم الإصلاح مع المليشيا الحوثية يهدد جبهتي مأرب والجوف https://www.elyamnelaraby.com/461674 - أكاديمي بجامعة عدن يكشف عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/461661

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