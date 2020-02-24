مصادر "الخليج 365": قطر وتركيا من أبرز داعمي الحشد الشعبي للإصلاح في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة عن أبرز الداعمين للحشد الشعبي التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن عناصر الحشد الشعبي هي مليشيات خارج إطار الجيش والقانون وتتلقى رواتبها من قطر وتركيا وسلطنة عمان .

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وأشارت إلى أن قيادات حزب الإصلاح تقوم بتسليح عناصر الحشد التي سلمها التحالف للجيش الوطني واستولى عليها الحزب الإخواني وأخفاها في مخازنه.

وبحسب المصادر، فإن عارف جامل يحاول إبعاد شبهة الحشد الشعبي عن حزب الإصلاح بعد افتضاح أمرهم حيث تلقى توجيهات من عبده فرحان سالم بتجهيز حملة مايسمى بالحشد الشعبي لدعم الجيش.

وتحدثت المصادر، أن اجتماع أقر التجهيز حيث تولى عارف جامل هذه المهمة بعد أن بدأ حمود سعيد المخلافي بتوزيع رواتب للحشد الشعبي وتوزيع الأفراد بشكل سري داخل ألوية الجيش التي احتوت الشرطة العسكرية مايزيد عن ثلاثة ألف عنصر من الحشد بينما تم توزيع دفعة تزيد عن اربعة الف عنصر الى اللواء الرابع مشاة جبلي والفين وخمسمائة عنصر إلى اللواء 22 ميكا وثلاثة ألف عنصر إلى اللواء 170 دفاع جوي والفين وخمسمائة في اللواء 17 مشاة بينما سيتم توزيع من يقوم عارف جامل بتحشيدهم إلى اللواء 145 محور وإدارة الأمن والنجدة.