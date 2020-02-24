شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يُغيرون أسماء مدارس حكومية في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية، على تغيير عدد من أسماء المدارس الحكومية بمحافظة إب، في ظل استهداف ممنهج للعمليةالتعليمة والمرافق الحكومية، فيما بات يعرف بملشنة وحوثنة التعليم ومؤسسات الدولة.وبينت مصادر تربوية، إستبدال مسمى مدرسة الثورة للبنات إلى مدرسة "فاطمة الزهراء" ومسمى مجمع الصالح الثانوي للبنين إلى مجمع "الشهداء" وكلتا المدرستين بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب. ولاقت عملية الإستبدال وتغير المسميات إستياء ورفض واسع من الأهالي وأولياء الأمور والذين طالبوا بتجنيب المدارس والعملية التعليمية تبعات الأحداث التي تشهدها البلاد، وكذا ملشنة التعليم ونشر الأفكار المذهبية والطائفية في أوساط الطلاب والطالبات. وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع تنفيذها حملات تعبوية طائفية في مدارس محافظة إب تحت شعارات ومناسبات طائفية عدة كان آخرها "إحياء مولد الزهراء". ومنذ الانقلاب تستهدف المليشيات الحوثية، الهوية الوطنية بإحداث تغييرات طائفية واخضاع طلاب المدارس لبرامج طائفية يجري من خلالها غرس أفكار تحرض على العنف والكراهية ومن خلالها تزج المئات للقتال في صفوفها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يُغيرون أسماء مدارس حكومية في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.