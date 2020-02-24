شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 24/شباط/2020، غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن تجمعات للمليشيا في المديرية تعرضت لقصف جوي عنيف. وبحسب المصادر، تزامن القصف مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وكثف التحالف قصفه على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضي.

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