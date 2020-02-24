اخبار الخليج / اخبار اليمن

 نجاة دكتور صيدلاني من محاولة اغتيال في إب 

0 نشر
إب - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  نجاة دكتور صيدلاني من محاولة اغتيال في إب  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

 نجاة دكتور صيدلاني من محاولة اغتيال في إب 

إب - الخليج 365

نجا دكتور صيدلاني من محاولة اغتيال في محافظة إب، جنوب صنعاء 180كم.

 

 

وأفادت مصادر محلية، بنجاة الدكتور "سامي الجندبي" من محاولة اغتيال في شارع مستشفى الثورة في مدينة إب وسط فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements

 

 

 وبينت المصادر، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الصيدلية التي يعمل فيها الدكتور "الجندبي" و3 أخرين بجواره ثم لاذ الجناة بالفرار.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  نجاة دكتور صيدلاني من محاولة اغتيال في إب  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا