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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة دكتور صيدلاني من محاولة اغتيال في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
إب - الخليج 365
نجا دكتور صيدلاني من محاولة اغتيال في محافظة إب، جنوب صنعاء 180كم.
وأفادت مصادر محلية، بنجاة الدكتور "سامي الجندبي" من محاولة اغتيال في شارع مستشفى الثورة في مدينة إب وسط فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وبينت المصادر، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الصيدلية التي يعمل فيها الدكتور "الجندبي" و3 أخرين بجواره ثم لاذ الجناة بالفرار.
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