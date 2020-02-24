المليشيا تخسرعناصر جديدة من أبناء إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسرت مليشيا الحوثي المزيد من عناصرها من أبناء محافظة إب، وسط اليمن.



وأفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى جُدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب والذين زجت بهم في محارق الموت الحوثية بعدد من جبهات القتال الأيام القليلة الماضية. وبحسب المصادر، فإن من بين قتلى مليشيا الحوثي من أبناء إب: أحمد ناصر الهبة مديرية يريم، والصريع جوهر نبيل النخلاني مديرية السياني، والصريع علي محمد الحداد بمديرية القفر، ومجاهد علي النهاري مديرية الظهار.

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