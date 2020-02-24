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التحالف يستهدف مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

التحالف يستهدف مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي في الجوف

الجوف - الخليج 365

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بسلسلة غارات، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية غربي محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات لمليشيات الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات، وأسفرت تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

 

كما استهدف طيران التحالف بعدّة غارات تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى محافظة الجوف قادمة من صنعاء، وأسفرت عن تدميرها.

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