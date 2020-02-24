عمليات استهداف حوثية تطال القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الايرانية في اليمن عمليات استهداف طالت القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.



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وقالت مصادر محلية في الجبلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة سلاح 14.5 وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا بشكل هستيري.

وأضافت المصادر أن المليشيات اطلقت نيران اسلحتها على منازل المواطنين في أطراف المنطقة، كما استهدفت المواطنين المارة في الطرقات العامة والفرعية والمزارع مواصلة جرائمها الإنسانية ضد المدنيين الأبرياء.

يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف الأحياء والقرى السكنية في مختلف مديريات الحديدة، حيث سقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية في أواخر العام الماضي.