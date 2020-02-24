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المشتركة تُحبط محاولة تسلل حوثية على مدينة الصالح شرق الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

المشتركة تُحبط محاولة تسلل حوثية على مدينة الصالح شرق الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من احباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي على مواقعها في مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة.

 

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 وقالت مصادر ميدانية إن مليشيات الحوثي حاولت التسلل والتقدم نحو مواقع القوات المشتركة بعد ان شنت قصف ورماية مكثفة على المواقع لكن القوات تصدت لتسلل المليشيات وكبدتها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

 

 وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي حاولت التسلل في منطقة تقع في إطار مراقبة نقطة الإرتباط للجنة المشتركة الثانية شرق مدينة الصالح لكنها منية بخسارة فادحة في عدتها وعتادها.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها ومحاولة تسللها بشكل متكرر لكنها عمدت هذه المرة إلى تجربة الهجوم أو التسلل في مواقع تحت مراقبة لجنة الإرتباط المشتركة لعلها تستطيع تحقيق أي تقدم لكنها انكسرت مثل انكساراتها السابقة في المناطق البعيدة عن أنظار نقاط الرقابة المشتركة.

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