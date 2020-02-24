شكرا لقرائتكم خبر عن «شايب» يتحرش بموظفة في الصحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت وزارة الداخلية القبض على مسن على خلفية تحرشه بموظفة في وزارة الصحة. وحاول المتهم المسن تحريض الموظفه على الفسق والفجور، حيث أفادت المتهمة في بلاغها أن العجوز قال لها : ” حياج الفيلا وكل شي متوفر مخدرات وخمور.. وأي معاملة أخلصها لج !”. جديد "الخليج 365" Advertisements وباشرت الأجهزة الأمنية البلاغ وألقت القبض على المتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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