عاجل : قيادة التحالف العربي والملك سلمان والرئيس هادي يتلقون قبل قليل اسوء خبر منذ اندلاع عاصفة الحزم

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عدن - ياسمين التهامي - ازاح رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي ، اليوم، وقال أن هذه المنظومات ستغير مسار المعركة ويقلب الموازيين مع من أسماه "العدوان السعودي الأمريكي ويربك الجيش الوطني .

واضاف المشاط أن المنظومات الدفاعية الجديدة ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 ، جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة، وستغير مسار المعركة مع العدوان، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطوراً وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية. بحسب قوله.

جديد "الخليج 365"

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