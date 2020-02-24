شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل...لن تصدق من تكون ...العثور على جثة إعلامية شهيرة داخل شقتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي أبو طلال الحمراني عن وفاة إعلامية كويتية بعد إختفائها لعدة أيام. ولم يكشف الصحفي عن اسم الإعلامية إلا أنه أوضح ملابسات وفاتها، حيث أكد أنه تم العثور عليها جثة هامدة في شقتها. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف أن الطب الشرعي أثبت بعد فحص الجثة أنها توفيت نتيجة تعاطي المخدرات .

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