شكرا لمتابعة خبر عن شاهد فيديو صادم لي " بلقيس فتحي " وتصدم الجمهور بما كشفته عن صورتها المتداولة مع ابنها تركي (شاهد ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة جديدة على قناة " MBC " شاهد كيف خطفة الأنظار واثارت جنون الملاين و المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد ... (شاهد صور ه ) الحوثيون يطالبون بهدنة والعكيمي يضع شرطين لقبولها لم يضعهم الرئيس هادي ولا الملك سلمان .. شرطيين ارعبت جميع القيادات الحوثيية كيف ظهرات ملامح رئيس الإمارات خليفة بن زايد في ظهوره الجديد (تفاصيل) وردنا الان : طبول الحرب تقرع بين أمريكا وإيران.. تحركات عسكرية سعودية مفاجئة في الخليج بمشاركة قوات أمريكية

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