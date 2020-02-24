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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يدق ساعة الصفر ويقصم ظهر الزبيدي بضربة عسكرية ساحقة في الجبل الابيض ارعبت الامارات واربكت كل حسابتها في الجنوب ( صورة )

2020/02/24 الساعة 09:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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