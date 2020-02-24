المليشيا تشيع دفعة جديدة من قتلاها في ذمار وصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شيعت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، جثامين ثلاثة من قتلاها بينهم قيادي إلى مقبرة قتلاها بمدينة ذمار وسط اليمن.



وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية بمدينة ذمار شيعت، ظهر اليوم الأحد، جثامين ثلاثة من قتلاها، وهم (المقدم /أحمد إسماعيل الديلمي، علي أحمد الفقيه، وضيف الله غانم بحير).

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وبينت المصادر، أن القتلى الذي تم دفنهم اليوم، سقطوا في جبهات القتال بمديرية الغيل في محافظة الجوف، إلا أن المليشيات لم تكشف عن مكان مقتلهم.

إلى ذلك، شيعت مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، صباح الأحد، جثمان الصريع الرائد/يوسف عزي حسن لكوان، والذي لقي مصرعه في جبهة الضالع، بينما اكتفت المليشيات بتحديد مصرعه في معركة النفس الطويل.

يشار إلى أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك والمواجهات العنيفة في جبهات القتال المفتوحة، والتي تدور رحاها بشكل عنيف منذ بداية الشهر الجاري.