مسلحون حوثيون يعتدون على محامين داخل مقر النيابة في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اعتدى مسلحون حوثيون، أمس الأحد، على محامين أثناء حضورهم جلسة تحقيق مع موكليهم في النيابة الجزائية التي تسيطر عليها المليشيات بالعاصمة صنعاء.



وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين عبدالباسط غازي، إن مسلحي المليشيات، بمسميات الأمن والمخابرات اعتدوا على المحامين أثناء مصافحة موكليهم.

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وأضاف أنهم تقدموا بشكوى لعضو النيابة المحقق، الذي قال غازي إنه اتصل بهم لحضور التحقيق، إلا أن العضو "قال أمام العساكر المعتدين كان المفروض يرموك بالرصاص، وأمر بإخراجنا من غرفة التحقيق"، حسبما أفاد المحامي على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد، أن التهديدات بغرض تكميم أفواه فريق الدفاع عن أداء واجبه في الدفاع عن موكليهم، لافتًا إلى أن بعض أعضاء النيابات يتعاملون كرجال أمن لا كمسؤولين قضائيين، يبحثون عن براءة المتهم كما عن إدانته.

ولفت إلى أن بعضهم يحتجزون ملفات المتهمين في بيوتهم تاركين السجناء خلف القضبان لشهور، بعيداً عن القانون.