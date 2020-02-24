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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365 ـ الجوف
أكدت مصادر مطلعة وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظة الجوف بقيادة العميد الركن منصور ثوابة في وقت تحقق قوات الجيش تقدماً على حساب الحوثيين.
ميدانيا، تمكنت قوات الجيش الوطني، امس الأحد، من السيطرة على مساحات واسعة جديدة في مديرية الغيل بالمحافظة بعد معارك ضارية بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن القوات الحكومية على وشك إعلان مديرية الغيل محررة بالكامل, وأنه يجري الآن استكمال عملية التحرير.
وأفادت المصادر، بأن وصول العميد منصور ثوابه على رأس تعزيزات كبيرة، قلب موازين القوى لصالح الشرعية.
وقالت المصادر إن ثوابه وصل إلى الجوف، على رأس قوة كبيرة لإسناد جبهات القتال في المحافظة.
وخاض ثوابه عدة معارك مع مليشيا الحوثي كبدهم فيها خسائر كبيرة، وهو الأمر الذي أثار جنون الحوثيين بعد سماعهم بوصوله على رأس قوة كبيرة اليوم إلى الجوف.
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