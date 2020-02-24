شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرفي: الإصلاحية توكل كرمان تستلم 3 مليون دولار من قطر لاستهداف سيادة اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قال مستشار وزير الإعلام، فهد طالب الشرفي، إن الإصلاحية توكل كرمان تستلم حوالي ثلاثة مليون دولار شهريا من خزينة المخابرات القطرية.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن كل ذلك المبلغ مخصص للإعلام القذر والبذيء الموجه والذي يستهدف أخلاق ووحدة وقضية وكرامة وسيادة اليمن. ولفت إلى أن إعلام توكل يعمل على تشويه كل المسارات الوطنية والعربية لمصلحة مشروع الفرس والترك المتزاوج مع المشروع الحوثي الاخونجي المشترك

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