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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصري.. معلومات جديدة عن القيادي الذي قتل مع زعيم قاعدة اليمن بقصف أمريكي في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
حصل "الخليج 365" على معلومات جديدة حول "أبو البراء الإبي" القيادي الذي قتل مع زعيم تنظيم القاعدة، قاسم الريمي، بقصف أمريكي يوم 31\12020، في محافظة مأرب.
وأفادت مصادرنا أن القيادي أبو البراء ينتمي إلى محافظة إب، ويدعى عبد المجيد الحاج.
وأضافت المصادر أن الحاج كان سلفيا قبل أن يلتحق بتنظيم القاعدة، حيث مكث مدة في مركز دار الحديث بمأرب، الذي يديره الداعية السلفي أبو الحسن المصري.
وتابعت المصادر أن الحاج انتقل إلى محافظته إب في وقت لاحق، قبل أن يغادرها بعد أن اتهم بالمشاركة في تفجير المركز الثقافي التابع لمليشيا الحوثي عام 2015.
وأكدت المصادر أن الحاج التحق بالقاعدة بعد خروجه من إب، وأصبح من المقربين لزعيم التنظيم قاسم الريمي وأحد المرافقين له، قبل أن يقتل الاثنان في القصف الأمريكي الأخير.
ولفتت المصادر إلى أن الحاج كان من القيادات الشرعية للتنظيم لخلفيته في هذا الجانب.
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