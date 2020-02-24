محللون: تفاهم الإصلاح مع المليشيا الحوثية يهدد جبهتي مأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

أكد محللون سياسيون وعسكريون خطورة الأوضاع العسكرية في جبهات مأرب والجوف ونهم.



وأضاف المحللون، في حديث إلى "الخليج 365" أن الخطورة لا علاقة لها بالإمكانات العسكرية وإنما بوجود تفاهم بين حزب الإصلاح، الذي يدير تلك الجبهات، وبين مليشيا الحوثي.

وتابع المحللون، أن تدارك كارثة عودة مليشيا الحوثي إلى هذا الجزء المهم من المناطق المحررة، يبدأ بإعادة هيكلة القوات في تلك الجبهات، مع إيكال قيادتها إلى عسكريين من خارج دائرة الحزب.

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وأكد المحللون، أن دعم تلك الجبهات بمزيد من العتاد والسلاح لن يحل المشكلة، إن لم يزدها تعقيدا، على اعتبار أن العتاد المقدم قد يتحول إلى غنائم في يد المليشيا، كما حدث في جبهة نهم، حين انسحب الإصلاح منها تاركا خلفه كمية كبيرة من الأسلحة.

وقارن المحللون بين الجبهات التي يديرها الإصلاح والجبهات التي تديرها قوات "المقاومة المشتركة" في الساحل الغربي لليمن، مشيرين إلى أن الحوثي، وعلى الرغم من دفعه بتعزيزات كبيرة إلى الساحل، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أي تقدم، بل خسر مواقع كانت تحت سيطرته، خلال المواجهات الأخيرة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

ولفت المحللون إلى أن جبهات مأرب والجوف قد تلحق بنهم إن لم يتحرك التحالف العربي ويعالج أصل الخلل في تلك الجبهات.

يشار إلى أن المليشيا سيطرت على مديرية نهم بالكامل خلال أقل من أسبوع، قبل أن تسيطر على معظم مديرية مجزر بمأرب، ومناطق شاسعة في محافظة الجوف.