أكاديمي بجامعة عدن يكشف عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

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تحدث الأكاديمي "قاسم عبد عوض المحبشي" أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة كلية الآداب جامعة عدن، عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة اليمنية.



وقال المحبشي في حواره لــ "الخليج 365"، دور الأمم المتحدث في اليمن مضطرب وغامض منذ جمال بن عمر وقد كتبت في ذلك حينها إليك بعضه ، مجتمع الفرجة او الاستعراض ، عنوان كتاب الفليسوف الفرنسي جان بودريار 1967 اراد به تفسير , المشهد العالمي المعاصر , فيما يسمى الوضع مابعد الحداثة السائد في اللحظة الراهنة في عالم الغرب المعولم ، وهو يعني كما أوضح في كتاب , الجريمة الكاملة 1995م “إن ما يلي قصة جريمة، جريمة قتل الواقع. وإبادة وهم: وهم ضروري للحياة، وهم العالم الجذري. الواقع لا يتلاشى في الوهم بل الوهم هو الذي يتلاشى في الواقع” كل شيء يتحرك ولا شيء يُقتَسَم. الوهم والافتراء يصيران حقيقة، والواقعي يتوارى خلف الافتراضي، والخبر يصنع الحدث بدل العكس والصورة تحل محل الأصل ، والديكور يكتفي بذاته بلا نسيج ، والمظهر بلامحتوى والرمزي بدلا عن الواقعي والدال بدون مدلول ...الخ.