شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي بجامعة عدن يوضح ما تريده إيران من اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الأكاديمي "قاسم عبد عوض المحبشي" أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة كلية الآداب جامعة عدن، ماذا تريد ايران من اليمن ولماذا اليمن خاصة.



وقال المحبشي في حواره لــ "الخليج 365"، أضحى التهديد الإيراني بطموحه الإمبراطوري مثله مثل الوجود الصهيوني يهدد العالم العربي بجميع أقطاره منفردة ومجتمعه بما تعانيه من هشاشة سياسية وأزمات بنيوية عميقة وخطيرة بحيث بات معظمها خارج عن الجاهزية والقدرة على الفعل والفعالية ولا يخفى على أحد مصير العراق وسوريا ليبيا والصومال واليمن ولبنان ودور ايران في الإيقاع بها في أحضان الهيمنة الإيرانية الطائفية الثارية بطموحها الإمبراطوري ، ولا شك أن ما يحدث في اليمن اليوم هو جزء من هذه اللعبة ورهاناتها الاستراتيجية إذ عملت إيران منذ وقت طويل على تفعيل وتنمية البعد الطائفي الاثناعشري في المذهب الزيدي اليمني أكثر المذاهب الشيعية قربا الى السنة مذهب أغلبية سكان دول الجزيرة العربية وأكثرها اندماجا معها ، إذ لم تشهد اليمن في تاريخها القديم حروب طائفية بالمعنى الحقيقي للكلمة كما تريد لها دولة ولاية الفقيه اليوم بعد ان أججته في كل مكان من بلاد العرب. إيران باختصار تريد تطويق الجزيرة العربية من كل الاتجاهات والتحكم بالمنافذ البحرية الجنوبية ومنها باب المندب.

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