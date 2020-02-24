"قاسم المحبشي" يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الأكاديمي "قاسم عبد عوض المحبشي" أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة كلية الآداب جامعة عدن، كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب.



وقال المحبشي في حواره لــ "الخليج 365"، حزب الإصلاح الاخونجي منذ نشأته عام ١٩٩٠ تم تأسيسه لغرض التدمير تدمير المجتمع المدني وتدمير الجمهورية والوحدة وتدمير دولة الجنوب الحديثة ومؤسستها الوطنية وذلك بالاشتراك مع حليفه القبلي في صنعاء باجتياح الجنوب عام ١٩٩٤ إذ كان حزب الإصلاح المحرض الرئيس للدفع بتلك الحرب الظالمة وقد (علماءه) فتوى تكفيرية ضد الجنوب وشعبه إصدار فتوى رسمية (تكفيرية) من قِبل رجل الدين عبدالوهاب الديلمي، الذي كان يشغل منصب وزير الأوقاف وقتها، أحلّت دماء الجنوبيين، وشرعنت لتدميره وهدره جذرياً وكلياً بنصٍ صريح واضح.

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