أكاديمي يكشف لــ "اليمن العربي ماذا بعد انتهاء مدة اتفاق الرياض؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الأكاديمي "قاسم عبد عوض المحبشي" أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة كلية الآداب جامعة عدن ، ماذا بعد انتهاء مدة اتفاق الرياض... وما هو أسباب التباطؤ في تنفيذه.



وقال المحبشي في حواره لــ "الخليج 365"، انتهاء مدة اتفاقية الرياض، وبالنظر إلى بنود الاتفاق ومواعيد تنفيذها ، بالمقارنة مع الواقع اليمني الراهن يبدو أن الاتفاق قد أخفق في مسعاه فلا حكومة كفاءات ولم يحصل أي نقل للقوات العسكرية في المحافظات الجنوبية المحررة للمجلس الانتقالي ولم تورد الإيداعات في البنك المركزي، بل على العكس شهدت عدن العاصمة الحالية للشرعية اليمنية، حالة تدهور في الخدمات العامة منها الكهرباء والماء والاتصالات والمواصلاتوانعدام النفط وحرمان الموظفين من مرتباتهم الشهرية مما تسبب بحالة شلل تامة للمؤسسات العاملة إذ إضراب كل معلمين المدارس في المحافظات المحررة وتوقفت الدارسة في كل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية منذ قرابة شهر ولازالت.

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