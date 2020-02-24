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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابو علي الحاكم يصحو على هذه الكارثة المرعبة من البوابة الشرقية للعاصمة، والخبر ينزل كالصاعقة على راس عبد الملك الحوثي ( فيديو مرعب )

2020/02/24 الساعة 09:08 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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