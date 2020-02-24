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عدن - ياسمين التهامي - تنظيم القاعدة فقد احد قاداته ويعلن عن تعيين خليفة بديل

كد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب امس الأحد مقتل زعيمه في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي والذي كانت أمريكا قد أعلنت أواخر الشهر الماضي مقتله بغارة له في مارب

وأعلن التنظيم مفاجأة بمبايعة القيادي السعودي في التنظيم خالد باطرفي خليفة للريمي. جديد اب برس : Advertisements وكانت معلومات قد أشارت إلى محاولات أخرى لتنصيب أبو الحسن المأربي خلفا للريمي، في ظل صراعات وانشقاقات في التنظيم إلا أن الذراع المسيطر في التنظيم بايع باطرفي.

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