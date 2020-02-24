شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سقوط مئات القتلى والجرحى في ضربات مزلزلة هزت مناطق إيران الحدودية مع تركيا .. وأنقرة تعلن حالة الطوارئ (تفاصيل ما يحدث الآن) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة في مدينة خوي في شمال غرب إيران، مجتبى كماري، إن عدد المصابين في إيران نتيجة الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، امس الأحد، ارتفع إلى 75.

ضربات مزلزلة تهز مناطق إيران الحدودية

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن 25 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.

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من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق، وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن هناك مواطنون أتراك مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد أعلن أن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن “هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.