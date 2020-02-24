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صنعاء - ياسمين الخيامي - شرطة الطواريء في هذه المدينة الجنوبية تعثر على سيارة مجهولة..وعند تفتيش السيارة كانت المفاجئة التي صعقت افراد الشرطة وارعبت كل ابناء المحافظات الجنوبية

2020/02/24 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الطواريء في هذه المدينة الجنوبية تعثر على سيارة مجهولة..وعند تفتيش السيارة كانت المفاجئة التي صعقت افراد الشرطة وارعبت كل ابناء المحافظات الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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