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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدم كل اليمنيين وابكاهم..يمني من هذه المحافظة يبكي كل اليمنيين بعد اقدامه على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ضد زوجته

2020/02/24 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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